وهران تحتضن يومًا قنصليًا لفائدة الجالية التونسية في هذا التاريخ

في إطار تعزيز الإحاطة بأفراد الجالية التونسية المقيمة بالجزائر وتكثيف التواصل معها بمختلف جهات القطر الجزائري الشقيق، أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر عن تنظيم يوم قنصلي بمدينة وهران، وذلك يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026.

وسيتم إيفاد فريق قنصلي إلى مقر فضاء Arvea Nature بوهران، الكائن بـ: 70 section 1, route national – Bir El Djir 31023،

وذلك بهدف تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين التونسيين وتسهيل قضاء شؤونهم القنصلية.

خدمات قنصلية متكاملة على عين المكان

سيتسنى لأفراد الجالية التونسية بهذه المناسبة:

تسلّم الوثائق الإدارية الجاهزة،

إيداع مطالب جوازات السفر ،

التسجيل القنصلي وتجديد بطاقات القنصلية ،

إيداع مطالب إدراج الولادة والزواج ،

التعريف بالإمضاء ،

تقديم مطالب الحصول على بطاقة عدد 3 ،

الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة.

سيكون الفضاء مفتوحًا من الساعة 09:00 صباحًا إلى غاية 17:00 مساءً.

وأكدت السفارة أنه يمكن للراغبين في مزيد من المعلومات أو التوضيحات الاتصال مباشرة بالمصلحة القنصلية.

