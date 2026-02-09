Français
Anglais
العربية
الأخبار

وهران تحتضن يومًا قنصليًا لفائدة الجالية التونسية في هذا التاريخ

وهران تحتضن يومًا قنصليًا لفائدة الجالية التونسية في هذا التاريخ

في إطار تعزيز الإحاطة بأفراد الجالية التونسية المقيمة بالجزائر وتكثيف التواصل معها بمختلف جهات القطر الجزائري الشقيق، أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر عن تنظيم يوم قنصلي بمدينة وهران، وذلك يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026.

وسيتم إيفاد فريق قنصلي إلى مقر فضاء Arvea Nature بوهران، الكائن بـ: 70 section 1, route national – Bir El Djir 31023،
وذلك بهدف تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين التونسيين وتسهيل قضاء شؤونهم القنصلية.

خدمات قنصلية متكاملة على عين المكان

سيتسنى لأفراد الجالية التونسية بهذه المناسبة:

  • تسلّم الوثائق الإدارية الجاهزة،

  • إيداع مطالب جوازات السفر،

  • التسجيل القنصلي وتجديد بطاقات القنصلية،

  • إيداع مطالب إدراج الولادة والزواج،

  • التعريف بالإمضاء،

  • تقديم مطالب الحصول على بطاقة عدد 3،

  • الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة.

سيكون الفضاء مفتوحًا من الساعة 09:00 صباحًا إلى غاية 17:00 مساءً.

وأكدت السفارة أنه يمكن للراغبين في مزيد من المعلومات أو التوضيحات الاتصال مباشرة بالمصلحة القنصلية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

584
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

350
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
333
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
332
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
318
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
316
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
310
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
301
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
280
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
267
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى