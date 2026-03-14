وول ستريت جورنال: صاروخ يُلحق أضرارًا بخمس طائرات تزويد بالوقود في السعودية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن ضربة صاروخية إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى تضرّر خمس طائرات تزويد بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت رابضة على الأرض.

وأشارت المعطيات إلى أن الطائرات تعرّضت لأضرار دون أن تُدمَّر، كما لم تُسجَّل أي خسائر بشرية نتيجة هذا الهجوم.

ويرفع هذا الحادث العدد الإجمالي للطائرات الأمريكية المخصّصة للتزوّد بالوقود التي فُقدت أو تضرّرت مؤخرًا إلى ما لا يقل عن سبع طائرات.

