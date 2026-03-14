وول ستريت جورنال: صاروخ يُلحق أضرارًا بخمس طائرات تزويد بالوقود في السعودية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن ضربة صاروخية إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى تضرّر خمس طائرات تزويد بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت رابضة على الأرض.

وأشارت المعطيات إلى أن الطائرات تعرّضت لأضرار دون أن تُدمَّر، كما لم تُسجَّل أي خسائر بشرية نتيجة هذا الهجوم.

ويرفع هذا الحادث العدد الإجمالي للطائرات الأمريكية المخصّصة للتزوّد بالوقود التي فُقدت أو تضرّرت مؤخرًا إلى ما لا يقل عن سبع طائرات.

 

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

321
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

301
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
289
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
275
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
269
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
252
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
247
أخر الأخبار

بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB
239
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس
233
اقتصاد وأعمال

التحولات الجيوسياسية تمنح السياحة التونسية دفعة نوعية
231
أخر الأخبار

انسحاب المدرب المساعد للأولمبي الباجي !!

