وُصول 3 حافلات جديدة لشركة النقل بالساحل

نشر مساء اليوم النائب في المجلس المحلي بسيدي عبد الحميد أمير مُكني، فيديو يوثق وُصول 3 حافلات جديدة لشركة النقل بالساحل.

و يُظهر الفيديو، ما تحتويه الحافلات من تجهيزات، تمثلت في كراسٍ مُريحة، ومُكيّف وكاميرات مراقبة، و شاشة لعرض المحطات، و شاحن هواتف للرُكّاب.

و طالب النائب المواطنين، بضرروة المحافظة على هذا المكسب، مشيرا إلى أنّه من المنتظر أن يتعزز أسطول حافلات شركة النقل بالساحل، بدفعة جديدة، خلال الفترة القادمة.

