يامال يغيب عن برشلونة أمام سلافيا براغ

تأكد غياب لامين يامال نجم برشلونة عن مواجهة سلافيا براج المقبلة في دوري أبطال أوروبا بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

و يحل برشلونة ضيفًا على سلافيا براج، يوم 21 جانفي المقبل، في العاصمة التشيكية براغ، ضمن لقاءات الجولة السابعة لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

و شهدت الدقيقة 56 من مباراة برشلونة و فرانكفورت على ملعب كامب نو، حصول لامين يامال، نجم البارسا، على بطاقة صفراء بعد ارتكابه خطأً قويًا ضد براون لاعب الفريق الألماني.

و هذه هي البطاقة الصفراء الثالثة التي يحصل عليها يامال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما نال إنذارين في مباراتي باريس سان جيرمان و كلوب بروج.

و وفقًا للوائح البطولة، سيغيب يامال عن المباراة المقبلة ضد سلافيا براغ، بسبب تراكم البطاقات.

و قلب برشلونة تأخره أمام فرانكفورت بهدف، إلى فوز بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية جوليس كوندي.

