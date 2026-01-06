Français
رياضة

يان فاليري : “رغم كلّ شيء، يبقى الهدف نفسه، وسنواصل العمل بجدّ من أجل تحقيق النجاح”

يان فاليري : “رغم كلّ شيء، يبقى الهدف نفسه، وسنواصل العمل بجدّ من أجل تحقيق النجاح”

نشر لاعب المنتخب التونسي يان فاليري تدوينة على إثر الإنسحاب الأخير من كأس أمم إفريقيا، وجّه من خلالها رسالة إلى الجماهير، عبّر فيها عن فخره بحمل قميص المنتخب، وعن خيبة أمله بعد نهاية المشوار في المسابقة القارية، مؤكّدًا في الآن ذاته مواصلة العمل من أجل تحقيق النجاح مستقبلاً.
وفيما يلي نصّ التدوينة كاملة:

“تردّدت طويلًا في ما أريد قوله، ولا أزال أجد صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عمّا أشعر به.
يا له من شرف عظيم أن أحمل قميص بلدي.

لكن، خيبة الأمل كبيرة لرؤية مشوارنا في هذه المنافسة يتوقّف عند هذا الحد.

رغم كلّ شيء، يبقى الهدف نفسه، وسنواصل العمل بجدّ من أجل تحقيق النجاح.

إلى الجماهير، شكرًا لكم على تخصيص وقتكم للحضور ومساندتنا. أنا ممتنّ لكلّ واحد منكم.

إلى اللقاء. هذا الفصل يُغلق، لكنّ القصّة تتواصل…”

