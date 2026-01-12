يقدّم قرابة 30 ألف تحليلا سنوياً : استئناف أشغال مشروع المجمع التقني بتونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت رئيسة الديوان السيدة عفاف شاشي الطياري يوم الاثنين 12 جانفي عن استئناف أشغال مشروع المجمع التقني بتونس الذي يضم ثلاث مقرات فنية وإدارية للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب والمركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء وذلك بالمنطقة الصناعية بالعقبة من ولاية تونس.

ورافقها خلال زيارتها لموقع المشروع, ممثلين عن وزارة التجهيز والمسؤولين الأولين عن المراكز الفنية الصناعية والمشرفين على المشروع إلى جانب ثلة من إطارات الوزارة.

وأكدت رئيسة الديوان في كلمتها على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يندرج ضمن توجهات الوزارة لتقريب الخدمات من المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز البنية التحتية للجودة وتطوير الشبكة الوطنية للمخابر، حيث سيمكن المجمع التقني من تقديم قرابة 30 ألف تحليلا سنوياً موزعا على 41 مخبرا بهدف ضمان مطابقة المنتوجات للمواصفات والتراتيب الفنية والنهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية.

كما نوّهت السيدة عفاف شاشي الطياري بجهود كل الأطراف المتداخلة في إنجاز هذا المشروع الوطني مشيرة إلى التزام الوزارة بمواصلة دعم مثل هذه المبادرات الهادفة الى تطوير النسيج الصناعي الوطني.

يشار إلى أن الكلفة الجملية للاستثمارات بهذا المشروع تقدر بحوالي 60 مليون دينار وستستأنف الأشغال لبناء المقرات الجديدة للمراكز الفنية الصناعية الثلاثة بداية من اليوم لمدة 540 يوما وذلك على مساحة جملية تبلغ 3 هكتارات .

