Français
Anglais
العربية
مجتمع

يقدّم قرابة 30 ألف تحليلا سنوياً : استئناف أشغال مشروع المجمع التقني بتونس

يقدّم قرابة 30 ألف تحليلا سنوياً : استئناف أشغال مشروع المجمع التقني بتونس

أعلنت رئيسة الديوان السيدة عفاف شاشي الطياري يوم الاثنين 12 جانفي عن استئناف أشغال مشروع المجمع التقني بتونس الذي يضم ثلاث مقرات فنية وإدارية للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب والمركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء وذلك بالمنطقة الصناعية بالعقبة من ولاية تونس.

ورافقها خلال زيارتها لموقع المشروع, ممثلين عن وزارة التجهيز والمسؤولين الأولين عن المراكز الفنية الصناعية والمشرفين على المشروع إلى جانب ثلة من إطارات الوزارة.

وأكدت رئيسة الديوان في كلمتها على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يندرج ضمن توجهات الوزارة لتقريب الخدمات من المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز البنية التحتية للجودة وتطوير الشبكة الوطنية للمخابر، حيث سيمكن المجمع التقني من تقديم قرابة 30 ألف تحليلا سنوياً موزعا على 41 مخبرا بهدف ضمان مطابقة المنتوجات للمواصفات والتراتيب الفنية والنهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية.

كما نوّهت السيدة عفاف شاشي الطياري بجهود كل الأطراف المتداخلة في إنجاز هذا المشروع الوطني مشيرة إلى التزام الوزارة بمواصلة دعم مثل هذه المبادرات الهادفة الى تطوير النسيج الصناعي الوطني.

يشار إلى أن الكلفة الجملية للاستثمارات بهذا المشروع تقدر بحوالي 60 مليون دينار وستستأنف الأشغال لبناء المقرات الجديدة للمراكز الفنية الصناعية الثلاثة بداية من اليوم لمدة 540 يوما وذلك على مساحة جملية تبلغ 3 هكتارات .

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

574
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

463
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة
370
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
330
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
298
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
295
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
277
اقتصاد وأعمال

تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025
273
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
269
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
261
الأخبار

نيجيريا تٌقصي الجزائر و تصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى