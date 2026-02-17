يمتد على 4128 كيلومترًا :  الجزائر تعلن انطلاق مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بعد رمضان 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء سيدخل مرحلته العملية مباشرة بعد شهر رمضان المقبل، واصفًا هذه الخطوة بأنها «محورية ضمن مسار الشراكة الطاقوية بين الجزائر والنيجر»، وذلك عقب محادثاته في الجزائر العاصمة مع نظيره النيجري عبد الرحمن تياني.

وأوضح تبون أن شركة سوناطراك الجزائرية ستتولى إطلاق الأشغال الأولية لمدّ الأنبوب عبر الأراضي النيجرية، تمهيدًا لتجسيد هذا المشروع الإستراتيجي الذي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا مرورًا بالنيجر والجزائر.

ويُعدّ خط الأنبوب العابر للصحراء من أكبر مشاريع الطاقة في إفريقيا، إذ يمتد على مسافة 4128 كيلومترًا، منها 1037 كيلومترًا داخل نيجيريا، و841 كيلومترًا في النيجر، و2310 كيلومترات في الجزائر. وسيربط المشروع حقول الغاز في جنوب نيجيريا بالشبكة الجزائرية، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية عبر خطي «ميدغاز» و«ترانسميد».

وتتراوح القدرة السنوية المخطط لنقلها عبر هذا المشروع بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز. وتشير تقديرات حديثة إلى أن تكلفة المشروع قد تتجاوز 13 مليار دولار، مقارنة بتقديرات أولية بنحو 10 مليارات دولار عند توقيع الاتفاق الثلاثي الأول عام 2009 بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.

ويستند المشروع إلى الاحتياطيات الضخمة من الغاز في نيجيريا، المقدّرة بأكثر من 210 تريليونات قدم مكعبة، ما يعزز فرص تحويل الجزائر إلى منصة عبور رئيسية للغاز الإفريقي نحو أوروبا، في ظل مساعي الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر إمداداتها الطاقية.

ويحظى المشروع بدعم من مؤسسات تمويلية إفريقية ودولية، وكان من المقرر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأنه بحلول 2026، في وقت تم فيه إنجاز أجزاء مهمة من مساره، مع بقاء نحو 1800 كيلومتر لاستكمال الربط الكامل بين الدول الثلاث.

