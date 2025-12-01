Français
Anglais
العربية
تونس

يمثّل التونسيون 1,7% فقط من مجموع الأجانب المقيمين في المغرب

تُظهر معطيات توزيع السكان الأجانب  المقيمين في المغرب حسب مناطق انتمائهم الوطني لسنة 2024 أنّ رعايا دول المغرب العربي يمثّلون 6% من مجموع الأجانب المقيمين في المغرب. وبحسب بلد الجنسية، يستحوذ التونسيون على نسبة متواضعة تُقدّر بـ1,7%.

وبحسب مؤشّرات المندوبية السامية للتخطيط، فقد تراجعت نسبة المغاربيين المقيمين في المغرب بشكل لافت مقارنة بسنة 2014، حيث كانت تبلغ آنذاك 13%. وفي سنة 2024، انخفضت هذه النسبة إلى 6%.

ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض عدد المهاجرين الليبيين، الذين ارتفع حضورهم عقب الاضطرابات السياسية في 2011 ليبلغ 2% سنة 2014، قبل أن يتراجع إلى 0,5% وفق أحدث عملية إحصاء.

وتكشف تحليلات للمندوبية السامية للتخطيط حول وجود الأجانب في المملكة المغربية معطى لافتاً: فقد جاء المواطنون الجزائريون في المرتبة التاسعة ضمن قائمة العشر جنسايات الأوائل من حيث نسبة للأجانب المقيمين في المغرب، بنسبة 1,9%، وهي النسبة نفسها للموريتانيين. ويمثّل الجزائريون وحدهم 31,4% من مجموع المقيمين المغاربيين في المغرب.

كما يؤكد توزيع المقيمين الأجانب حسب مناطق انتمائهم الوطني تصاعد هيمنة رعايا إفريقيا جنوب الصحراء في ديناميكيات الهجرة نحو المغرب. ففي سنة 2024، بات هؤلاء يشكّلون 59,9% من إجمالي المهاجرين الأجانب، مقابل 26,8% فقط في 2014.

