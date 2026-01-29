يهم البنوك والمؤسسات المالية: منشور جديد للبنك المركزي ينظم عملية توزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر البنك المركزي التونسي (BCT) مؤخرًا منشورًا جديدًا موجّهًا إلى البنوك والمؤسسات المالية. ويتعلق المنشور الجديد بالشروط الخاصة بتوزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2025، من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

وينص الفصل الثاني من هذا المنشور على أن الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي يُعدّ شرطًا إلزاميًا قبل القيام بأي عملية توزيع للأرباح.

ومن بين الشروط يكون توزيع المرابيح في حدود 35% من أرباح السنة المالية 2025 بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات المالية التي تُظهر نسب ملاءة مالية ونسبة Tier 1 مُحدَّدة إلى موفى سنة 2025، وبعد طرح الأرباح المزمع توزيعها، تتجاوز المستويات الدنيا التنظيمية بما لا يقل عن 2,5%؛

وتوزع دون سقف، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي، بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات المالية التي تُظهر نسب ملاءة مالية ونسبة Tier 1 مُحدَّدة إلى موفى سنة 2025، وبعد طرح الأرباح المزمع توزيعها، تتجاوز المستويات الدنيا التنظيمية بما لا يقل عن 2,5% و3,5% على التوالي.

