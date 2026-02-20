Français
يهم التونسيين : تغيير في نظام الهجرة في المملكة المتحدة بدايةً من هذا التاريخ …

سيحصل ابتداءً من 25 فيفري زوّار المملكة المتحدة الذين يحتاجون إلى تأشيرة على تأشيرة إلكترونية فقط  وستحل التأشيرات الإلكترونية محل ملصقات التأشيرة التي كانت توضع في جوازات السفر و تُستبدَل  الوثائق الورقية الخاصة بالهجرة تدريجيًا التأشيرات الإلكترونية.

وللإطلاع على  التأشيرات الإلكترونية قبل السفر إلى المملكة المتحدة يجب إنشاء حساب على UKVI.

التأشيرة الإلكترونية (eVisa) هي سجلّ رقمي يتضمن هوية  ووضع المهاجر من حيث الهجرة والإقامة، مثل نوع التأشيرة التي يأو ما إذا كانت لديه إقامة دائمة غير محددة المدة (تسوية) في المملكة المتحدة.

تتضمن  التأشيرة الإلكترونية  في المملكة المتحدة شروط الوضع القانوني للمهاجر ، مثل ما إذا كان يُسمح له بالعمل أو الدراسة في المملكة المتحدة.
وقد تم استبدال تصاريح الإقامة البيومترية (BRP) بتأشيرات إلكترونية. كما ستستبدل التأشيرات الإلكترونية أيضًا بطاقات الإقامة البيومترية (BRC) و الأختام بالحبر (Wet Ink Stamps) أو الملصقات (Vignettes) المثبتة في جوازات السفر.

وعادةً ما يحصل المهاجر على تأشيرة إلكترونية عند نجاحه في التقدّم بطلب للحصول على تأشيرة أو أي نوع آخر من التصاريح يتيح له التواجد في المملكة المتحدة.

