يهٌم المنتخب الوطني…مدرّب قطر يطالب الفيفا بمراقبة مباراة سوريا و فلسطين

طالب الإسباني جولين لوبتيغي المدير الفني لمنتخب قطر، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمراقبة مباراة سوريا مع فلسطين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

و قال لوبتيجي في تصريحات صحفية عقب التعادل مع سوريا، “كان يوماً صعباً، أضعنا الكثير من الفرص و خسارة قاسية و علينا أن نؤمن باللعب النظيف، أنا متأكد أن فيفا سيكون بدراية على ما سيحدث داخل أرضية الملعب و علينا دائماً أن نؤمن باللعب النظيف و سننتظر ما سيحدث بين سوريا و فلسطين”.

و يحتاج منتخبا تونس و قطر للفوز في مباراتهما الأحد المقبل، بشرط عدم انتهاء مباراة سوريا و فلسطين بالتعادل، الذي يضمن تأهلهما إلى ربع النهائي و خروج صاحب الأرض و المنتخب الوطني من كأس العرب.

