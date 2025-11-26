Français
يهُم المنتخب الوطني…الترفيع في الجوائز المالية لكأس العرب فيفا 2025

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب “فيفا قطر 2025″ المقررة بقطر في الفترة الممتدة من 1 الى 18 ديسمبر المقبل عن رفع القيمة الإجمالية للجوائز إلى أكثر من 5ر36 مليون دولار في خطوة تعزز مكانة البطولة عربيا و دوليا.

و أوضحت اللجنة في بيان رسمي لها :” أن كل منتخب مشارك في كأس العرب 2025 يحصل على 715.000 دولار بينما تبلغ جائزة بلوغ ربع النهائي 1.073.000 دولار. وسيحصد صاحب المركز الرابع 2.146.000 دولار ويظفر الثالث بـ2.862.000 دولار وينال الوصيف 4.293.000 دولار، فيما يحصد البطل 7.155.000 دولار.

و جاء هذا القرار من أجل تحفيز المنتخبات على التنافس بقوة في كل مرحلة من البطولة.

و تنطلق الجولة الأولى من البطولة بين 1 و 4 ديسمبر بإقامة 8 مباريات ثم تنطلق الجولة الثانية بين 6 و 9 ديسمبر ثم تتواصل الجولة الثالثة يومي 12 و 13 ديسمبر حيث سيعتمد التأهل في حالة التساوي بين نقاط منتخبين أو أكثر على فارق الأهداف.

و تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 12 و 13 ديسمبر و نصف النهائي يوم 15 ديسمبر المقبل فيما تقام مباراة المركز الثالث يوم 17 منه بينما يستضيف ملعب لوسيل المقابلة النهائية يوم 18 ديسمبر.

