Français
Anglais
العربية
الأخبار

يورغن كلوب يضع شرطا لتدريب ريال مدريد

يورغن كلوب يضع شرطا لتدريب ريال مدريد

حدّد الألماني يورغن كلوب، رئيس قسم كرة القدم في مؤسسة “ريد بول”، شروطه من أجل الموافقة على قيادة ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

و سبق أن ذكرت تقارير بأن كلوب الخيار الأول لدى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من أجل تدريب الملكي في الموسم المقبل، خلفا لألفارو أربيلوا.

و قالت مصادر لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، إنه حدث تواصل غير مباشر بين كلوب و بيريز بشأن خطة المدرب الألماني من أجل إعادة البريق إلى قلعة “سانتياغو برنابيو” خلال الموسم المقبل.

و أشارت إلى أن كلوب أبلغ بيريز، عبر وسطاء و أشخاص مقربين من المدرب الألماني، أنه يريد التعاقد مع 4 صفقات تشمل قلبي دفاع و لاعبي وسط، بالإضافة إلى استعادة المهاجم البرازيلي إندريك خلال الموسم المقبل كشرط أساسي لإتمام الاتفاق مع ريال مدريد.

و أوضحت أن كلوب لم يحدد أسماء محددة لبيريز كي يتعاقد معها خلال الصيف المقبل.

و يضع كلوب تدعيم خط الوسط كأولوية قصوى ، حيث يرغب في بناء فريق يستحوذ على الكرة و يتحكم في إيقاع اللعب و هو الأمر الذي يفتقده الملكي حالياً بعد رحيل توني كروس و لوكا مودريتش.

و كشفت الشبكة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تخطط لاستعادة نيكو باز خلال الصيف المقبل ، كما تبحث عن لاعب وسط بخصائص كيس سميت (ألكمار) أو آدم وارتون (كريستال بالاس).

و يُخطط كلوب لإحداث ثورة في الخط الأمامي تعتمد على منح دور قيادي للبرازيلي إندريك عند عودته الصيف المقبل ، مع زيادة الاعتماد على مواطنه رودريغو جويس الذي يحظى بإعجاب كبير من المدرب الألماني.

و قد يؤدي هذا التوجه إلى تقليص دقائق مشاركة نجوم مثل كيليان مبابي و فينيسيوس جونيور، بينما سيضطر الشاب غونزالو غارسيا للبحث عن إعارة لصعوبة حصوله على فرصة في ظل هذه التغييرات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

423
أخر الأخبار

ثورة حقيقية في علاج السرطان: حوار حصري مع الدكتور معز بن علي، التونسي وراء 11 علاجًا ضد السرطان [فيديو]

410
أخر الأخبار

الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]
361
الأخبار

فرنسا : أسوأ سفير لترامب يعاود الكرة… هناك من يُطرَد و هناك تشارلز كوشنر
347
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
330
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..
326
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
314
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
308
أخر الأخبار

رمضان: كيف نُرافق الطفل في أول تجربة صيام له؟ [فيديو]
292
اقتصاد وأعمال

مجموعة QNB تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025
290
الأخبار

العاصمة: استئناف السير العادي للقطارات على خط الأحواز الجنوبية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى