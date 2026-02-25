يورغن كلوب يضع شرطا لتدريب ريال مدريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حدّد الألماني يورغن كلوب، رئيس قسم كرة القدم في مؤسسة “ريد بول”، شروطه من أجل الموافقة على قيادة ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

و سبق أن ذكرت تقارير بأن كلوب الخيار الأول لدى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من أجل تدريب الملكي في الموسم المقبل، خلفا لألفارو أربيلوا.

و قالت مصادر لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، إنه حدث تواصل غير مباشر بين كلوب و بيريز بشأن خطة المدرب الألماني من أجل إعادة البريق إلى قلعة “سانتياغو برنابيو” خلال الموسم المقبل.

و أشارت إلى أن كلوب أبلغ بيريز، عبر وسطاء و أشخاص مقربين من المدرب الألماني، أنه يريد التعاقد مع 4 صفقات تشمل قلبي دفاع و لاعبي وسط، بالإضافة إلى استعادة المهاجم البرازيلي إندريك خلال الموسم المقبل كشرط أساسي لإتمام الاتفاق مع ريال مدريد.

و أوضحت أن كلوب لم يحدد أسماء محددة لبيريز كي يتعاقد معها خلال الصيف المقبل.

و يضع كلوب تدعيم خط الوسط كأولوية قصوى ، حيث يرغب في بناء فريق يستحوذ على الكرة و يتحكم في إيقاع اللعب و هو الأمر الذي يفتقده الملكي حالياً بعد رحيل توني كروس و لوكا مودريتش.

و كشفت الشبكة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تخطط لاستعادة نيكو باز خلال الصيف المقبل ، كما تبحث عن لاعب وسط بخصائص كيس سميت (ألكمار) أو آدم وارتون (كريستال بالاس).

و يُخطط كلوب لإحداث ثورة في الخط الأمامي تعتمد على منح دور قيادي للبرازيلي إندريك عند عودته الصيف المقبل ، مع زيادة الاعتماد على مواطنه رودريغو جويس الذي يحظى بإعجاب كبير من المدرب الألماني.

و قد يؤدي هذا التوجه إلى تقليص دقائق مشاركة نجوم مثل كيليان مبابي و فينيسيوس جونيور، بينما سيضطر الشاب غونزالو غارسيا للبحث عن إعارة لصعوبة حصوله على فرصة في ظل هذه التغييرات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



