Français
Anglais
العربية
الأخبار

يورغن كلوب يقترب من تدريب ريال مدريد

يورغن كلوب يقترب من تدريب ريال مدريد

فتح الألماني يورغن كلوب، مدير قطاع كرة القدم في شركة “رد بول” العالمية، بابا لقيادة ريال مدريد، بدءًا من الموسم المقبل.

و سبق أن ذكرت العديد من التقارير أن كلوب يعد الخيار الأول لدى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لتولي مهام الفريق في الصيف المقبل.

و وفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، يقترب يورغن كلوب من الرحيل عن منصبه كمدير لقطاع كرة القدم في شركة “رد بول” العالمية بحلول الصيف المقبل، بعد مرور 14 شهراً فقط على توليه المهمة في الأول من جانفي 2025.

و أوضحت أن هناك توترات نشبت مؤخراً بين قيادات “رد بول” ومدرب بوروسيا دورتموند وليفربول السابق، مما يشير إلى أنه لم يعد يحظى بدعم جماعي داخل المؤسسة.

و تأتي هذه التطورات مع مرور ثلثي الموسم، حيث لم ترقَ النتائج إلى مستوى التوقعات في الناديين الرئيسيين اللذين يشرف عليهما كلوب البالغ من العمر 58 عاماً.

و يحتل آر بي لايبزيغ المركز الخامس في الدوري الألماني قبل 10 جولات على النهاية، وبفارق 19 نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر برصيد 63 نقطة، رغم تخفيف جدول مبارياته لعدم مشاركته أوروبياً هذا الموسم.

و يواجه كلوب انتقادات واسعة بسبب دفعه نحو تعيين أولي فيرنر مديراً فنياً للفريق في الصيف الماضي، كما يُؤخذ عليه افتقاد الاستقرار الفني في القيادة التدريبية، إلى جانب خروج فريق سالزبورغ من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

818
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

405
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
357
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز
342
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة
333
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
311
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
299
الأخبار

3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس
298
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]
294
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
288
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى