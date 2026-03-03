يورغن كلوب يقترب من تدريب ريال مدريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فتح الألماني يورغن كلوب، مدير قطاع كرة القدم في شركة “رد بول” العالمية، بابا لقيادة ريال مدريد، بدءًا من الموسم المقبل.

و سبق أن ذكرت العديد من التقارير أن كلوب يعد الخيار الأول لدى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لتولي مهام الفريق في الصيف المقبل.

و وفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، يقترب يورغن كلوب من الرحيل عن منصبه كمدير لقطاع كرة القدم في شركة “رد بول” العالمية بحلول الصيف المقبل، بعد مرور 14 شهراً فقط على توليه المهمة في الأول من جانفي 2025.

و أوضحت أن هناك توترات نشبت مؤخراً بين قيادات “رد بول” ومدرب بوروسيا دورتموند وليفربول السابق، مما يشير إلى أنه لم يعد يحظى بدعم جماعي داخل المؤسسة.

و تأتي هذه التطورات مع مرور ثلثي الموسم، حيث لم ترقَ النتائج إلى مستوى التوقعات في الناديين الرئيسيين اللذين يشرف عليهما كلوب البالغ من العمر 58 عاماً.

و يحتل آر بي لايبزيغ المركز الخامس في الدوري الألماني قبل 10 جولات على النهاية، وبفارق 19 نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر برصيد 63 نقطة، رغم تخفيف جدول مبارياته لعدم مشاركته أوروبياً هذا الموسم.

و يواجه كلوب انتقادات واسعة بسبب دفعه نحو تعيين أولي فيرنر مديراً فنياً للفريق في الصيف الماضي، كما يُؤخذ عليه افتقاد الاستقرار الفني في القيادة التدريبية، إلى جانب خروج فريق سالزبورغ من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



