يوسف البلايلي يكشف عن أجمل هدف في مسيرته إلى حد الآن

اختار الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، هدفه في مرمى المنتخب المغربي، بمناسبة ربع نهائي كأس العرب 2021، كأجمل هدف في مسيرته الكروية.
و في حوار مطول خص به بلايلي، الغائب عن “كان 2025” بسبب الإصابة صانعة المحتوى “الفرانكو-جزائرية” المعروفة باسم “Sam Footx”، عبر منصة “اليوتيوب” قال بلايلي : “هدفي في شباك المغرب هو الأجمل في مسيرتي الكروية”.
و واصل نجم الترجي الرياضي التونسي: “هذا الهدف له قيمة خاصة، لأنه جاء في بطولة كأس العرب و التي توجنا بها.”
و ختم : “استطعت إسعاد شعبنا، خاصة و أننا كجزائريين نريد الفوز دائمًا بالألقاب.. أهدي هذا الهدف إلى الشعب الجزائري مرة أخرى”.
