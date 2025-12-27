يوسف البلايلي يكشف عن حظوظ المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعرب لاعب “الخضر” يوسف بلايلي، عن تفاؤله بخصوص حظوظ المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم 2026.

و أوضح بلايلي، الذي يأمل في اللحاق بالمونديال ، بعدما غاب عن كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا بالمغرب، بداعي الإصابة، أن محاربي الصحراء قادرون على تجاوز دور المجموعات.

و سيلاقي زملاء القائد رياض محرز في بطولة كأس العالم كل من منتخبات الأرجنتين و النمسا و الأردن، ضمن المجموعة العاشرة.

و عن حظوظ المنتخب الجزائري قال بلايلي : “نملك كل الإمكانات لتجاوز دور المجموعات.. أتمنى أن نحقق ذلك، لدينا لاعبون و مدرب و رئيس اتحاد جيد و قادرون على بلوغ هذا الهدف”.

و واصل نجم الترجي الرياضي التونسي، في حواره مع الصحفية “الفرانكو-جزائرية” المعروفة باسم ” Sam Footx” : “المجموعة جيدة و تضم منتخب الأرجنتين ، اللعب أمام بطل العالم أثار انتباهي.. نحن نحب اللعب أمام المنتخبات الكبيرة”.

