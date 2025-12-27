يوسف البلايلي يكشف عن حظوظ المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026

أعرب لاعب “الخضر” يوسف بلايلي، عن تفاؤله بخصوص حظوظ المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم 2026.
و أوضح بلايلي، الذي يأمل في اللحاق بالمونديال ، بعدما غاب عن كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا بالمغرب، بداعي الإصابة، أن محاربي الصحراء قادرون على تجاوز دور المجموعات.
و سيلاقي زملاء القائد رياض محرز في بطولة كأس العالم كل من منتخبات الأرجنتين و النمسا و الأردن، ضمن المجموعة العاشرة.
و عن حظوظ المنتخب الجزائري قال بلايلي : “نملك كل الإمكانات لتجاوز دور المجموعات.. أتمنى أن نحقق ذلك، لدينا لاعبون و مدرب و رئيس اتحاد جيد و قادرون على بلوغ هذا الهدف”.
و واصل نجم الترجي الرياضي التونسي، في حواره مع الصحفية “الفرانكو-جزائرية” المعروفة باسم ” Sam Footx” : “المجموعة جيدة و تضم منتخب الأرجنتين ، اللعب أمام بطل العالم أثار انتباهي.. نحن نحب اللعب أمام المنتخبات الكبيرة”.
