يومي الجمعة والسبت : تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بطبرقة وعين دراهم

أعلنت ولاية جندوبة، اليوم الأربعاء 29 جانفي 2026، تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والتشغيل بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم، وذلك يومي الجمعة 30 والسبت 31 جانفي 2026.

وأوضحت الولاية أن القرار يأتي على خلفية البلاغات التحذيرية الصادرة عن مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي، وبناءً على مخرجات اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقد بتاريخ 29 جانفي 2026.

ودعت السلطات الجهوية جميع المواطنين ومستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية، مؤكدة أن اللجنة الجهوية ستبقى في حالة انعقاد دائم ومتابعة متواصلة لتطورات الوضع الجوي لاتخاذ القرارات المناسبة عند الاقتضاء.

