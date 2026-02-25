Français
“يويفا” يرفض استئناف بنفيكا بشأن إيقاف بريستياني و الأخير يغيب أمام ريال مدريد

تأكد غياب جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، عن مواجهة ريال مدريد اليوم الأربعاء، برسم إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استئناف ناديه ضد قرار الإيقاف.

و أوقف “يويفا” اللاعب الأرجنتيني مؤقتا لمباراة واحدة، إلا أن بريستياني سافر مع بنفيكا إلى مدريد بعد أن استأنف النادي البرتغالي القرار.

و أصدر الجهاز المذكور بيانا اليوم، جاء فيه: “رُفض الاستئناف المقدّم من بنفيكا. وبناءً عليه، تم تأكيد قرار هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة ليويفا، الصادر في 23 فبراير 2026”.

و أضاف البيان أن بريستياني “يبقى موقوفاً مؤقتاً عن المباراة المقبلة في بطولة تنظمها يويفا، وكان يُفترض أن يشارك فيها لولا ذلك”.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، فاز ذهابا على بنفيكا في لشبونة بهدف نظيف، في مباراة طغى عليها جدل عنصري، بعدما اتهم فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الإسباني بريستياني بإهانته عنصريا.

