يويفا يصدر بلاغا رسميا بخصوص واقعة العنصرية ضد فينيسيوس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا رسميًا بخصوص الحادثة التي رافقت مباراة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد اتهام الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بتوجيه عبارات عنصرية نحو البرازيلي فينيسيوس جونيور.

الحادثة جدّت مطلع الشوط الثاني، عقب تسجيل فينيسيوس هدف التقدم للنادي الملكي على ملعب النور في لشبونة، ما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب لنحو 11 دقيقة وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية.

اللقطات أظهرت بريستياني وهو يغطي فمه أثناء الحديث، وهو ما اعتبره لاعبو ريال مدريد إساءة عنصرية، خاصة وأن فينيسيوس سبق أن اشتكى من حوادث مماثلة في الملاعب الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.

و عقب استئناف اللقاء، سادت أجواء من التوتر، مع صافرات استهجان متواصلة تجاه فينيسيوس وكيليان مبابي، فيما أكد “يويفا” أنه يحقق في الواقعة، وأنه في حال ثبوت المخالفة سيتم فتح إجراءات تأديبية قد تصل إلى عقوبات على اللاعب المعني.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



