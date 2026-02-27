Français
ٲصلان بالرجب: تجربة قانون الاستثمار لسنة 2016 أثبتت أن الطموح التشريعي وحده لا يكفي

ذكّر ٲصلان بالرجب رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة اليوم الجمعة 27 فيفري 2026 بأن تجربة قانون الاستثمار لسنة 2016 أثبتت أن الطموح التشريعي وحده لا يكفي.

وأضاف ٲصلان بالرجب أن القانون المتعلق بالاستثمار لا يُقاس بجمالية صياغته، بل بقدرته على إحداث مشاريع فعلية ومواطن شغل حقيقية وديناميكية اقتصادية ملموسة. وعندما يتأخر التنفيذ تتراجع الثقة.

وعندما تتراجع الثقة، يتجه الاستثمار إلى وجهات أخرى. وعلى هذا الأساس، فإنّ الرسالة الأساسية للمنظمة اليوم واضحة وتتمثل في ان نجاح هذه الإصلاحات لن يتوقف على المصادقة عليها فحسب، بل على سرعة تطبيقها ونجاعته.

وأوضح رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن الإشكال الأبرز في تجربة 2016 لا يكمن في فلسفة النص، بل في نسقه التنفيذي، وخاصة في تأخر صدور النصوص التطبيقية وتشتتها أحياناً، مما أفرز حالات من الغموض أو اختلاف التأويل وأدّى إلى حالة من التردد لدى المستثمرين.

ونبه في هذا الإطار إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في وجود بعض النقائص في النص، بل في أن يبقى دون أثر فعلي، مؤكدا أن الاستثمار لا يحتاج إلى خطابات إضافية، بل إلى وضوح واستقرار وسرعة في الإنجاز.

ودعا  ٲصلان بالرجب إلى التزام موازٍ وصريح بشأن النصوص التطبيقية يشمل رزنامة واضحة وآلية متابعة تضمن التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات. وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى الوظيفة التنفيذية هذا الإصلاح من الآن حتى تكون المصادقة على القانون متبوعة بصفة فورية بدخوله حيّز التنفيذ دون فراغ زمني.

