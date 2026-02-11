0,02 % حصة تونس من مجموع الأقساط الصافية على مستوى سوق التأمين العالمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف التقرير السنوي لقطاع التأمين لسنة 2024 الذي نشرته الهيئة العامة للتأمين يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 أن حصة تونس من مجموع الأقساط الصافية على مستوى سوق التأمين العالمية ّلا تزال ضعيفة نسبيا، على غرار عديد البلدان الإفريقية الأخرى، حيث لم تتجاوز 0,02% بينما بلغت 0,65 %بجنوب أفريقيا 0,08 % بالمغــرب و0,04 %بكينيا.

واستقرت نسبة اندماج التأمين في النشاط الإقتصادي التونسي لسنة 2024 في حدود %2,3 على غرار السنتين السابقتين، مقابل 11,5 %بجنوب إفريقيا، 7,4 %بناميبيا، حوالي 5% موريشيوس، 4,1 % بالمغرب، و معــدل عالمـي ناهز حوالي 7%.

