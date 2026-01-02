Français
الأخبار

01 جانفي 2026: حملات مكثفة للشرطة البلدية تسفر عن عشرات الحجوزات والمخالفات

شهدت مختلف مناطق البلاد، يوم 01 جانفي 2026، نشاطًا ميدانيًا مكثفًا لوحدات الشرطة البلدية، في إطار حملات رقابية تهدف إلى تعزيز النظام العام وحماية الصحة والسلامة العامة، وفق ما أوردته وزارة الداخلية.

وأسفرت هذه الحملات عن نتائج هامة في مجال الأمن العام، حيث تم:

  • تنفيذ 50 عملية حجز،

  • تحرير 26 محضرًا عدليًا،

  • إزالة 132 نقطة انتصاب عشوائية بصفة فورية،

  • حجز 15 آلة وزن،

  • وتقديم 8 أشخاص مفتش عنهم لفائدة الوحدات الأمنية والهياكل القضائية المختصة.

أما في المجال الصحي، فقد مكّنت التدخلات من:

  • تحرير 71 محضرًا اقتصاديًا،

  • تسجيل 140 مخالفة صحية، في إطار مراقبة شروط حفظ الصحة والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والخدمات.

وتندرج هذه العمليات ضمن المجهودات المتواصلة للشرطة البلدية لمراقبة الفضاءات العامة والتصدي للتجاوزات، خاصة خلال فترات الذروة والمناسبات، بما يساهم في حفظ النظام وضمان سلامة المواطنين.

تعليقات

