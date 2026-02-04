Français
الأخبار

06 فيفري: حملة للتبرع بالدّم بالمعهد الفرنسي بتونس

06 فيفري: حملة للتبرع بالدّم بالمعهد الفرنسي بتونس

ينظم، المعهد الفرنسي بتونس، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم والجمعية التونسية للنهوض بالتبرع بالدم، وذلك يوم الجمعة 06 فيفري الجاري.

ودعا المعهد، بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أي شخص يتراوح عمره بين 18 و65 عاما ويزن 50 كيلوغراما على الاقل وليس لديه مانع طبي، الى الحضور بمقره بالعاصمة للتبرع بالدم والمشاركة في هذه المبادرة الانسانية المفتوحة للجميع.

وأبرز، أن هناك حاجة ماسة للمتبرعين من فصيلة الدم “O” لان خلايا دمهم الحمراء متوافقة مع عدد كبير جدا من المرضى.

وفسر المعهد، أن التبرع بالدم يساهم في ضمان علاج العديد من الأمراض وخاصة السرطانات المتعلقة بخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية ونخاع العظم، وفق ذات المصدر.

تعليقات

