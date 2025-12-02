1% من أرباح القطاعات الاستخراجية والصناعية يُموّل صندوق العدالة البيئية.. التفاصيل مع ثامر مزهود (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف عضو مجلس نواب الشعب ثامر مزهود في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه سيتم اليوم خلال الجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون مالية 2026 تمرير مقترح اضافي من قبله بمعية عدد من النواب من أجل إحداث صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة.

وأوضح النائب أن هذا المقترح يأتي إنطلاقا من وعي بغياب العدالة البيئية في عدد من ولايات الجمهورية وعلى رأسها قابس مضيفا ” نحن نعيش منذ 50 سنة مأساة التفاوت البيئي الرهيب..وقابس تعاني من لا عدالة بيئية مستمرة منذ عقود..”

واضاف مزهود “الصندوق الذي نقترحه مهامه واضحة وهي الحد من الانخرام البيئي ومنع الدولة والمؤسسات المتسببة في التلوث البيئي من التملص من تحمل مسؤولياتها..هذا الصندوق سيكون له خط تمويل محدد لجبر الضرر للجهات المتضررة من التلوث وخلق التنمية فيها والارتقاء بالمرافق الصحية والاجتماعية.”

واوضح عضو مجلس نواب الشعب أن هذا الصندوق سيتم تمويله عبر اقتطاع نسبة 1% من مرابيح المؤسسات الإستخراجية والتحويلية والصناعية الخاصة والعامة اضافة الى ما يمكن ان الدولة من الميزانية مضيفا “ونُحبذ أن يكون لهذا الصندوق الاستقلالية المالية والادارية وتكون المرجع للتعاطي معها ويكون أكثر نجاعة في التدخل”.

