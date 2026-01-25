Français
اقتصاد وأعمال

1.5 مليار يورو أرباح المغرب من كأس أمم إفريقيا

1.5 مليار يورو أرباح المغرب من كأس أمم إفريقيا

قدّرت الحكومة المغربية الأرباح المباشرة من تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بأكثر من 1.5 مليار يورو، ما ساهم فى تجهيز نحو 80% من البنية التحتية استعدادًا لمونديال 2030 الذي سيستضيفه المغرب إلى جانب إسبانيا و البرتغال.

و أشار وزير الصناعة و التجارة المغربي، رياض مزور، إلى ما وصفه بـ”التأثير المزدوج” للبطولة، إذ جمع بين “الأرباح الفورية و الاستثمارات طويلة الأمد”، مدفوعًا بوصول نحو 600 ألف زائر خصيصًا لحضور المنافسات في عام قياسي على صعيد السياحة المغربية، بعد استقبال المملكة لـ 20 مليون سائح بزيادة بلغت 14% عن العام السابق.

و لفت مزور إلى أن التدفقات السياحية أسهمت بشكل مباشر في تنشيط قطاعات النقل و الضيافة و المطاعم و الحرف اليدوية، بالإضافة إلى ضخ سيولة فورية في الاقتصاد المحلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

و أوضح الوزير أن مبلغ 2.3 مليار يورو الذي تم استثماره في البطولة يشكّل استثمارًا سياديًا في البنية التحتية الدائمة، شمل بناء أو إعادة تأهيل تسعة ملاعب و تطوير شبكات الطرق و المطارات و الخدمات، مؤكدًا: “حققنا عقدًا من التنمية في 24 شهرًا و وفّرنا للمملكة بنية تحتية ستخدم المواطنين على مدى الخمسين عامًا المقبلة.”

كما أبرز مزور أن البطولة ساهمت في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مضيفًا : “لا يقتصر الأمر على الوظائف المؤقتة فقط، بل تم تدريب آلاف الشباب وفق المعايير الدولية، ما أكسبهم مهارات مستدامة تعزّز توظيفهم بعد 2025.”

