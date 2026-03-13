Français
Anglais
العربية
الأخبار

10 سنوات سجنا في حق عبير موسي

10 سنوات سجنا في حق عبير موسي

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 13 مارس 2026 بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة 9 أعوام من أجل “جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج بالتراب التونسي”.

كما قضت كذلك بسجنها مدة 6 أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها و 6 أشهر من أجل تعطيل حرية العمل.

و بهذا يصبح مجموع الأحكام القضائية الصادرة في حقّ عبير موسي 10 سنوات.

و قضت الدائرة أيضا بسجن المتهمة مريم ساسي مدة 6 أشهر من أجل معالجة معطيات شخصية و6 اشهر من أجل تعطيل حرية العمل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى