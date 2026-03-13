10 سنوات سجنا في حق عبير موسي

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 13 مارس 2026 بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة 9 أعوام من أجل “جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج بالتراب التونسي”.
كما قضت كذلك بسجنها مدة 6 أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها و 6 أشهر من أجل تعطيل حرية العمل.
و بهذا يصبح مجموع الأحكام القضائية الصادرة في حقّ عبير موسي 10 سنوات.
و قضت الدائرة أيضا بسجن المتهمة مريم ساسي مدة 6 أشهر من أجل معالجة معطيات شخصية و6 اشهر من أجل تعطيل حرية العمل.
