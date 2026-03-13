10 سنوات سجنا في حق عبير موسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 13 مارس 2026 بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة 9 أعوام من أجل “جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج بالتراب التونسي”.

كما قضت كذلك بسجنها مدة 6 أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها و 6 أشهر من أجل تعطيل حرية العمل.

و بهذا يصبح مجموع الأحكام القضائية الصادرة في حقّ عبير موسي 10 سنوات.

و قضت الدائرة أيضا بسجن المتهمة مريم ساسي مدة 6 أشهر من أجل معالجة معطيات شخصية و6 اشهر من أجل تعطيل حرية العمل.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



