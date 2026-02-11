Français
Anglais
العربية
تونس

10 قتلى جرّاء إطلاق نار في مدرسة بكندا

10 قتلى جرّاء إطلاق نار في مدرسة بكندا

قالت الشّرطة الكندية إنّ 10 أشخاص قتلوا إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة ثانوية بغرب البلاد أمس الثّلاثاء مشيرة إلى أنّ المهاجمة من بين القتلى.

وتصنف الواقعة ضمن أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ كندا الحديث. وذكرت الشّرطة أن 6 قتلوا داخل المدرسة ببلدة تومبلر ريد في إقليم كولومبيا البريطانية، وقتل اثنان في منزل تعتقد الشّرطة أن له صلة بالحادث بينما توفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى. وأضافت أنّ شخصين آخرين على الأقل نُقلا إلى مستشفى للعلاج من جروح خطيرة، بينما يتلقى ما يصل إلى 25 شخصا العلاج من إصابات غير مهدّدة للحياة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

369
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

358
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
338
اقتصاد وأعمال

الجزائر من كبار ممولي البنك الإفريقي للتنمية… و قد تستفيد من ذلك : تبون يلمّح إلى قرض بقيمة 3 مليارات دولار
321
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
318
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
305
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
300
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي
291
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
283
أخر الأخبار

باجة: وصول طائرة هليكوبتر.. وتواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيقرو (فيديو)
275
اقتصاد وأعمال

مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى