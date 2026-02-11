10 قتلى جرّاء إطلاق نار في مدرسة بكندا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قالت الشّرطة الكندية إنّ 10 أشخاص قتلوا إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة ثانوية بغرب البلاد أمس الثّلاثاء مشيرة إلى أنّ المهاجمة من بين القتلى.

وتصنف الواقعة ضمن أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ كندا الحديث. وذكرت الشّرطة أن 6 قتلوا داخل المدرسة ببلدة تومبلر ريد في إقليم كولومبيا البريطانية، وقتل اثنان في منزل تعتقد الشّرطة أن له صلة بالحادث بينما توفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى. وأضافت أنّ شخصين آخرين على الأقل نُقلا إلى مستشفى للعلاج من جروح خطيرة، بينما يتلقى ما يصل إلى 25 شخصا العلاج من إصابات غير مهدّدة للحياة.

