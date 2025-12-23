11 ماي 2026: موعد رحلة ذهاب حجيج ولاية القصرين إلى البقاع المقدسة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حُدِّدَ موعد رحلة ذهاب حجيج ولاية القصرين إلى البقاع المقدسة بتاريخ 11 ماي 2026، انطلاقًا من مطار المنستير- الحبيب بورقيبة الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج لسنة 1447 هـ – 2026 م.

وأوضح المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين، محمد رشاد مسعودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ القائمة النهائية للمترشحين للحج بولاية القصرين تضمّنت 202 مترشحًا، أتمّ 168 مترشحًا منهم إجراءات الدفع عبر البريد، فيما سيتولّى بقية المترشحين استكمال الإجراءات بالشبابيك الموحّدة بتونس العاصمة وبعدد من الولايات الأخرى خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أنّ الشباك الموحّد الخاص بالحج انتظم يومي 16 و17 ديسمبر الجاري بالمركز الجهوي لتطوير الكفاءات والتكوين المستمر بالقصرين، وفق روزنامة أعدّتها وزارة الشؤون الدينية، وبمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة، من مصالح الأمن الوطني لتأمين الجوازات، وشركة الخدمات والإقامات، إلى جانب ممثلي الخطوط الجوية السعودية التي تتولّى تأمين رحلة حجيج الجهة هذا الموسم.

وأكد المصدر ذاته أنّ الشباك الموحّد انتظم في ظروف طيّبة، وتمّ خلاله استكمال الإجراءات بسلاسة وفي كنف حسن الإستقبال والتنظيم، وفق قوله.

وفي السياق نفسه، أشار مسعودي إلى أنّه بالتوازي مع الإجراءات الإدارية، انطلقت، منذ يوم أمس الاثنين، الحملات التوعوية الخاصة بالحيج والتي يؤمّنها عدد من الأئمة والخطباء والوعّاظ بمراكز التوعية المتمثّلة في الجوامع المركزية بمختلف معتمديات.

ولفت إلى أن مصالح الإدارة الجهوية للصحة شرعت في توفير التلاقيح الضرورية للحجيج، استنادًا إلى رزنامة صحية أُعدّت للغرض، ضمانًا لسلامتهم واستكمالًا لمختلف الإستعدادات الصحية والتنظيمية لموسم الحج.

