Français
Anglais
العربية
الأخبار

11 ماي 2026: موعد رحلة ذهاب حجيج ولاية القصرين إلى البقاع المقدسة

11 ماي 2026: موعد رحلة ذهاب حجيج ولاية القصرين إلى البقاع المقدسة

حُدِّدَ موعد رحلة ذهاب حجيج ولاية القصرين إلى البقاع المقدسة بتاريخ 11 ماي 2026، انطلاقًا من مطار المنستير- الحبيب بورقيبة الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج لسنة 1447 هـ – 2026 م.

وأوضح المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين، محمد رشاد مسعودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ القائمة النهائية للمترشحين للحج بولاية القصرين تضمّنت 202 مترشحًا، أتمّ 168 مترشحًا منهم إجراءات الدفع عبر البريد، فيما سيتولّى بقية المترشحين استكمال الإجراءات بالشبابيك الموحّدة بتونس العاصمة وبعدد من الولايات الأخرى خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أنّ الشباك الموحّد الخاص بالحج انتظم يومي 16 و17 ديسمبر الجاري بالمركز الجهوي لتطوير الكفاءات والتكوين المستمر بالقصرين، وفق روزنامة أعدّتها وزارة الشؤون الدينية، وبمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة، من مصالح الأمن الوطني لتأمين الجوازات، وشركة الخدمات والإقامات، إلى جانب ممثلي الخطوط الجوية السعودية التي تتولّى تأمين رحلة حجيج الجهة هذا الموسم.

وأكد المصدر ذاته أنّ الشباك الموحّد انتظم في ظروف طيّبة، وتمّ خلاله استكمال الإجراءات بسلاسة وفي كنف حسن الإستقبال والتنظيم، وفق قوله.

وفي السياق نفسه، أشار مسعودي إلى أنّه بالتوازي مع الإجراءات الإدارية، انطلقت، منذ يوم أمس الاثنين، الحملات التوعوية الخاصة بالحيج والتي يؤمّنها عدد من الأئمة والخطباء والوعّاظ بمراكز التوعية المتمثّلة في الجوامع المركزية بمختلف معتمديات.

ولفت إلى أن مصالح الإدارة الجهوية للصحة شرعت في توفير التلاقيح الضرورية للحجيج، استنادًا إلى رزنامة صحية أُعدّت للغرض، ضمانًا لسلامتهم واستكمالًا لمختلف الإستعدادات الصحية والتنظيمية لموسم الحج.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

340
الأخبار

19 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي

329
اقتصاد وأعمال

تونس: مشروع طريق سيارة ب75 كلم و3 محولات ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية وهذا مسارها
328
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]
315
اقتصاد وأعمال

الجزائر–الولايات المتحدة : «ضربة صديقة» ثانية موقّعة من واشنطن و رسم إضافي بنسبة 127% في قطاع محوري
311
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
296
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
271
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
260
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
247
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
240
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى