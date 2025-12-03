Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

13 مليون دينار لتجهيز ثلاث مؤسسات عمومية بأنظمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية

صدر اليوم بالرائد الرسمي  قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير النقل مؤرخ في 27 نوفمبر 2025 يتعلق بتنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في ثلاث مؤسسات العمومية بأنظمة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بغرض الاستهلاك الذاتي و/أو إنجاز عمليات لتحسين النجاعة الطاقية للمباني العمومية التابعة لهذه المؤسسات وذلك بهدف تخفيض الطلب على الطاقة وتقليص دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.

ويشمل هذا القرار مبنى رئاسة الحكومة بباب العسل بتونس  والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ببن عروس و ديوان الطيران المدني والمطارات بتوزر.

و تُقدر الكلفة التقديرية للبرنامج لهذه المرحلة بثلاثة عشر (13) مليون دينار ممولة عن طريق قرض ممنوح من البنك الدولي في إطار مشروع صندوق الانتقال الطاقي.

و تهدف أحكام هذا القرار إلى مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

561
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

331
الأخبار

تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات وشهر أوت 2025 يسجّل أعلى حصيلة شهرية منذ جويلية 2018
298
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
289
أخر الأخبار

وزيرة المالية : “لسنا حكومة تُعارض البرلمان..ولا برلمان يُعارض الحكومة” [فيديو]
278
اقتصاد وأعمال

سوسة: الوزير الأول الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان ضيف “أيام المؤسسة 2025”
277
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
276
الأخبار

نزار شيخ روحه رئيس الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين في ذمة الله
270
أخر الأخبار

مشروع قانون المالية 2026: كم هي عدد الفصول الإضافية المُقترحة.. النائب ماهر الكتاري يكشف التفاصيل (فيديو)
265
اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على مقترح فصل جديد يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
261
اقتصاد وأعمال

توزر: هذا موعد تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى