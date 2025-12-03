13 مليون دينار لتجهيز ثلاث مؤسسات عمومية بأنظمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صدر اليوم بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير النقل مؤرخ في 27 نوفمبر 2025 يتعلق بتنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في ثلاث مؤسسات العمومية بأنظمة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بغرض الاستهلاك الذاتي و/أو إنجاز عمليات لتحسين النجاعة الطاقية للمباني العمومية التابعة لهذه المؤسسات وذلك بهدف تخفيض الطلب على الطاقة وتقليص دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.

ويشمل هذا القرار مبنى رئاسة الحكومة بباب العسل بتونس والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ببن عروس و ديوان الطيران المدني والمطارات بتوزر.

و تُقدر الكلفة التقديرية للبرنامج لهذه المرحلة بثلاثة عشر (13) مليون دينار ممولة عن طريق قرض ممنوح من البنك الدولي في إطار مشروع صندوق الانتقال الطاقي.

و تهدف أحكام هذا القرار إلى مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



