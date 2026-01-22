130 مليون يورو لدعم أمن الحدود: الاتحاد الأوروبي يعزّز شراكته مع تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمناسبة تسليم معدات جديدة لتعزيز مراقبة الحدود البرية والبحرية لتونس، تمّ بمقر الحرس الوطني بالعوينة عقد لقاء خصّص لاستعراض النتائج البارزة التي حققها برنامج إدارة الحدود، الذي يجسّد شراكة استراتيجية ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء أنّ الدعم المالي المخصص لتونس بلغ 130 مليون يورو، موجّه أساسًا إلى تعزيز الأمن الحدودي، حماية الأرواح في البحر، والتصدي للهجرة غير النظامية، مع احترام المعايير الدولية وحقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق برنامج إدارة الحدود سنة 2018، ساهم في تعزيز القدرات العملياتية للحرس الوطني وحرس السواحل، لا سيما في مجالي البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين غير النظاميين. كما مكّن البرنامج من توفير معدات حديثة تفوق قيمتها 21 مليون يورو، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 دورة تدريبية استفاد منها 550 عونًا وإطارًا، فضلًا عن اقتناء آلاف التجهيزات الداعمة للعمل الميداني.

