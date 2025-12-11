Français
Anglais
العربية
تونس

136 تدخل للنجدة والإسعاف بالطرقات خلال الــ 24 ساعة الفارطة

أفادت الحماية المدنية أن وحداتها قامت خلال الــ 24 ساعة الفارطة من الساعة 06:00 من يوم 10 ديسمبر 2025 إلى الساعة 06:00 من يوم 11 ديسمبر  بتسجيل عدد 485 تدخل ، وتتوزع هذه التدخلات على 24 تدخل لإطفاء حرائق  و 136 تدخل للنجدة والإسعاف بالطرقات و 316 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور.

وتشير معطيات  المرصد الوطني لسلامة المرور  إلى ارتفاعً بنسبة 4,60% في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات في تونس منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية 30 نوفمبر، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وقد بلغ عدد الضحايا 1 114 قتيل.

في المقابل، تراجع العدد الإجمالي للحوادث ليصل إلى 4 811 حادثًا منذ جانفي، مقابل 5 342 خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 9,94%.

كما تسببت هذه الحوادث في إصابة 6 404 أشخاص، مقابل 7 244 السنة الماضية، أي بتراجع يقدّر بـ 840 مصابًا، ما يعادل 11,60%.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

368
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين

349
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
311
أخر الأخبار

عصام شوشان يكشف تفاصيل الفصل المتعلّق بفتح حساب بالعملة الصّعبة [فيديو]
306
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور
293
الأخبار

وزير الفلاحة يتابع نشاط تربية التنّ الأحمر و يعاين وضعية ميناء هرقلة
290
أخر الأخبار

تونس – حكم بالإعدام والسجن المؤبّد في جريمة قتل سائق تاكسي بسيدي حسين
274
الأخبار

مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بمكتسبات المرأة التونسية
264
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
263
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
260
أخر الأخبار

في حال غياب التوافق بين الغرفتين: ظافر الصغيري يكشف المآلات الدستورية لقانون المالية [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى