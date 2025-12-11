136 تدخل للنجدة والإسعاف بالطرقات خلال الــ 24 ساعة الفارطة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت الحماية المدنية أن وحداتها قامت خلال الــ 24 ساعة الفارطة من الساعة 06:00 من يوم 10 ديسمبر 2025 إلى الساعة 06:00 من يوم 11 ديسمبر بتسجيل عدد 485 تدخل ، وتتوزع هذه التدخلات على 24 تدخل لإطفاء حرائق و 136 تدخل للنجدة والإسعاف بالطرقات و 316 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور.

وتشير معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور إلى ارتفاعً بنسبة 4,60% في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات في تونس منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية 30 نوفمبر، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وقد بلغ عدد الضحايا 1 114 قتيل.

في المقابل، تراجع العدد الإجمالي للحوادث ليصل إلى 4 811 حادثًا منذ جانفي، مقابل 5 342 خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 9,94%.

كما تسببت هذه الحوادث في إصابة 6 404 أشخاص، مقابل 7 244 السنة الماضية، أي بتراجع يقدّر بـ 840 مصابًا، ما يعادل 11,60%.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



