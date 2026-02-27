14 عامًا سجنًا و خطايا بالملايين لنبيل و غازي القروي في قضايا فساد مالي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 26 فيفري 2026 حكما غيابيا بسجن نبيل القروي وغازي القروي مدة أربعة عشر عاما مع النفاذ العاجل من أجل جرائم “اعتياد غسيل الاموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي وإعداد وثائق محاسبية مغلوطة قصد التهرب من الأداء والقيام بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية”.

كما قضت الدائرة في حقهما بخطايا مالية تجاوزت 37 مليون دينار ومصادرة حساباتهم المالية المجمدة لفائدة صندوق الدولة على أن تودع بحساب خاص يفتح على دفاتر البنك المركزي باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية اضافة الى مصادرة جميع الاسهم الراجعة لكل واحد منهما في الشركات التابعة لهما ومصادرة عدد 20 رسم عقاري على ملكهما.

