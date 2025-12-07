Français
Anglais
العربية
الأخبار

14 قتيلا و 34 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين في الجزائر

14 قتيلا و 34 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين في الجزائر

توفي 14 شخصا و أصيب 34 آخرون أمس السبت في انقلاب حافلة لنقل المسافرين في جنوب الجزائر، وفق ما أفاد بيان للدفاع المدني.

الحادث الأليم وقع ظهر أمس، بعد انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 50 في اتجاه بشار، على مستوى بلدية و دائرة تبلبالة.

و قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في منشور على صفحته في فيسبوك :”آلمنا جدا الحادث المروري، الذي وقع بولاية بني عباس”.

قبل أن يضيف :”بكل أسى وحزن، أتقدم إلى عائلات الضحايا المرحومين، بخالص التعازي والمواساة. داعيا المولى أن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وللجرحى التعافي العاجل إن شاء الله”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

569
الأخبار

كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

344
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية
330
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
321
الأخبار

زبير بية : أداء منتخب تونس ضد فلسطين أسوأ من مباراة سوريا و الوضعية أصبحت معقدة
310
الأخبار

صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد
294
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
290
أخر الأخبار

باجة: نفوق حوت على شاطئ الزوارع
278
الأخبار

إطلاق منصّة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على بطاقة الإعاقة: خطوة نوعية في الخدمات الاجتماعية
277
الأخبار

نتنياهو يحطّ في نيويورك لإذلال مامداني و الانتقام لترامب؟
266
اقتصاد وأعمال

فرنسا : المرشّح الأوفر حظًا للرئاسة في موقف حرج… شكوى إلى النيابة الوطنية المالية بتهم المحاباة و اختلاس الأموال العامة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى