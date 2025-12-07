14 قتيلا و 34 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين في الجزائر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توفي 14 شخصا و أصيب 34 آخرون أمس السبت في انقلاب حافلة لنقل المسافرين في جنوب الجزائر، وفق ما أفاد بيان للدفاع المدني.

الحادث الأليم وقع ظهر أمس، بعد انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 50 في اتجاه بشار، على مستوى بلدية و دائرة تبلبالة.

و قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في منشور على صفحته في فيسبوك :”آلمنا جدا الحادث المروري، الذي وقع بولاية بني عباس”.

قبل أن يضيف :”بكل أسى وحزن، أتقدم إلى عائلات الضحايا المرحومين، بخالص التعازي والمواساة. داعيا المولى أن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وللجرحى التعافي العاجل إن شاء الله”.

