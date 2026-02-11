Français
Anglais
العربية
الأخبار

14 وظيفة وفرها الاتحاد بعد رحيل كريم بنزيما إلى الهلال

كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية أن صفقة انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الهلال السعودي قادماً من الاتحاد قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ساهمت في توفير 14 وظيفة كان الاتحاد تكبد تكاليفها خلال فترة تواجده في الفريق، وذلك لتلبية احتياجاته الخاصة وتأمين أقصى درجات الراحة له.

و بحسب الصحيفة تضمنت هذه الوظائف طاقمًا أمنيًا و خدمات شخصية من بينها 4 حراس أمن لحماية بنزيما و عائلته، بالإضافة إلى شيف خاص لتحضير الطعام، مصفف شعر، مسؤول ملابس، أخصائي مساج، مدرب خاص، مسئول تغذية و سائق خاص، فضلاً عن خدمات أخرى ترتبط بالخصوصية و الأمان.

هذه الوظائف و الخدمات لم تكن تكاليفًا بسيطة بالنسبة لنادي الاتحاد، إذ كان يتحملها لتوفير أعلى مستوى من الراحة و الأمان لبنزيما خلال فترة تواجده في الفريق.

و مع رحيله إلى الهلال، أصبح النادي في موقف مريح ماليًا حيث لم يعد مضطرا لتحمل هذه التكاليف المرتفعة التي تتعلق بتوفير خدمات خاصة له.

على صعيد آخر، كان كريم بنزيما قد حقق مع الاتحاد نجاحًا كبيرًا، حيث ساهم في التتويج بلقب الدوري السعودي و كأس الملك و سجّل 38 هدفًا في 64 مباراة بالدوري السعودي.

و بالرغم من رحيله إلى الهلال، يبقى بنزيما أحد أبرز اللاعبين الذين مروا على الإتّحاد.

