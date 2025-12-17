150 قناة عالمية تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن 150 قناة عالمية ستقوم بإذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري و حتى 18 جانفي المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا أبرزهم المنتخب الوطني.

و أفادت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن 30 دولة أوروبية ستقوم بنقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بجانب الدول الإفريقية الـ 54، كما حصلت 3800 وسيلة إعلامية على اعتماد تغطية مباريات البطولة.

و تشمل قائمة القنوات الناقلة عددا من أبرز الشبكات العالمية، من بينها DAZN التي ستبث المنافسات في أوروبا و أمريكا و آسيا، و Canal+ التي تغطي أوروبا و إفريقيا وآسيا، بالأضافة إلى Channel 4 البريطانية، و Band TV البرازيلية، و La Liga Plus الإسبانية، و Sport TV البرتغالية، و Ziggo Sport الهولندية، إلى جانب قنوات من إيطاليا وكرواتيا و سلوفينيا و اليونان و إيران.

و على الصعيد الإفريقي، تحظى البطولة بحضور قوي لقنوات دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، من بينها ORTM و ORTB و RTI، فيما سيستفيد الجمهور العربي و المغربي من نقل المباريات عبر قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، بالإضافة إلى القناتين الأولى و الرياضية المغربية عبر البث الأرضي، مما يضمن متابعة واسعة للعرس الكروي القاري.

و أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن كونها الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، مقدمًة تغطية مميزة وشاملة لأحداث البطولة و يمكن للجماهير متابعة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر القنوات المخصصة من شبكة بي إن سبورتس”، التي ستوفر جميع المباريات مباشرة وتحليلات متكاملة لأجواء المنافسات القارية.

و خصصت شبكة “بي إن سبورتس” مجموعة قنوات “MAX” لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 و هي :

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 :

المجموعة الأولى : المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر.

المجموعة الثانية : مصر – جنوب إفريقيا – أنغولا – زيمبابوي.

المجموعة الثالثة : نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا.

المجموعة الرابعة : السينغال – الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا.

المجموعة الخامسة : الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الإستوائية – السودان.

المجموعة السادسة : كوت ديفوار – الكاميرون – الغابون – الموزمبيق.

