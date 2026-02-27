Français
158 حافلة جديدة قادمة من الصين: تعزيز أسطول النقل العمومي في تونس (فيديو)

وصلت، اليوم الجمعة 27 فيفري 2026، إلى ميناء حلق الوادي دفعة ثانية من الحافلات الجديدة القادمة من الصين، تضم 158 حافلة، وذلك في إطار الصفقة الدولية لاقتناء 461 حافلة، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.

الدفعة الثانية: توزيع بين النقل الحضري وبين المدن

وأوضحت وزارة النقل أن هذه الدفعة تتوزع إلى:

110 حافلات لفائدة عدد من الشركات الجهوية، مخصصة لـالنقل الحضري.
48 حافلة رفاهة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن.

تعزيز الأسطول وتدعيم خدمات النقل العمومي

وتندرج هذه الإضافة في إطار دعم أسطول النقل العمومي وتحسين جاهزية الشركات الناقلة، عبر توفير حافلات جديدة تستجيب لحاجيات النقل الحضري ونقل المسافرين بين المدن، ضمن برنامج اقتناء شامل يشمل 461 حافلة.

 

