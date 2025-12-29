16 قتيلا في حريق بدار لرعاية المسنين في أندونيسيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أسفر حريق اندلع في دار لرعاية المسنين في جزيرة سولاويزي الإندونيسية مساء الأحد عن مقتل أكثر من 16 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال رئيس وكالة الإطفاء والإنقاذ المحلية جيمي روتينسولو لوكالة فرانس برس الاثنين 29 ديسمبر 2025 “هناك 16 وفاة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بحروق”.

ولفت المسؤول إلى أنه عُثر على العديد من جثث الضحايا داخل غرفهم، مضيفا أن العديد من النزلاء المسنين كانوا على الأرجح يستريحون في غرفهم مساء عندما اندلع الحريق.

وتمكّنت السلطات من إجلاء 12 شخصا، غير مصابين بأذى، ونقلهم إلى مستشفى محلي، بحسب روتينسولو.

وأظهرت لقطات بثتها محطة “مترو تي في” المحلية النيران وهي تلتهم الدار فيما كان سكان محليون يساعدون في إجلاء شخص مسن.

