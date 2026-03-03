Français
Anglais
العربية
الأخبار

18 متحفا تونسيا تفتح أبوابها ليلا يوم 13 مارس

تنظم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية الدورة السادسة من تظاهرة “ليلة المتاحف”، حيث تفتح ثمانية عشر متحفا عموميا أبوابها استثنائيا للزوار ليلا يوم 13 مارس الجاري، من الساعة التاسعة مساء إلى الحادية عشرة و النصف ليلا.

و سيشارك كذلك في هذه التظاهرة الاستثنائية مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس، الذي سيستقبل بدوره الجمهور في هذا الموعد الثقافي الليلي.

و تنظم هذه الفعالية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، بمبادرة من وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، وذلك في إطار البرنامج الثقافي لشهر رمضان.

و تشمل قائمة المتاحف المعنية بالتظاهرة كلا من المتحف الوطني بباردو، والمتحف المسيحي المبكر بقرطاج، إضافة إلى المتاحف الأثرية بنابل وكركوان وسوسة والنفيضة وسبيطلة ومكثر والمهدية والجم.

كما تفتح أبوابها أيضا متحف الرباط والمتحف الحبيب بورقيبة بالمنستير، ومتحف جربة للتراث التقليدي، ومتحف الصحراء بدوز، ومتحف المكنين، والمتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة.

و تهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ الوكالة، إلى توسيع دائرة انتفاع العموم بالمؤسسات المتحفية، وإتاحة برمجة ثقافية مسائية بمختلف جهات الجمهورية، بما يعزز إشعاع التراث الوطني ويقربه أكثر من المواطنين خلال شهر رمضان.

