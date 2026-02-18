Français
187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية

187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية

أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت عن إسناد 187 ترخيصًا لفائدة مؤسسات صغرى ومتوسطة لإنتاج الكهرباء اعتمادًا على الطاقة الشمسية، بطاقة جملية تقارب 287 ميغاواط، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من طلب العروض الخاص بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في إطار نظام التراخيص.

وجاء هذا التصريح خلال المؤتمر الوطني حول مشاريع الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص، المنعقد تحت شعار “التحديات والحلول المقترحة”، والذي نظمته كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.

وأكدت الوزيرة أن عدد التراخيص المسندة يعكس ديناميكية القطاع الخاص التونسي وثقته في التوجهات الوطنية في مجال الانتقال الطاقي، مشيرة إلى أن الإقبال المتزايد من قبل المؤسسات يعكس وعيًا متناميًا بأهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة.

المصدر: وات
