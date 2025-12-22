الكاف : 106 حاجًا وحاجة ينطلقون في إتمام إجراءات السفر لأداء مناسك الحج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلق صباح اليوم الاثنين 106 حاج وحاجة من ولاية الكاف في إتمام إجراءات السفر لأداء مناسك الحج لعام 1447هـ/2026م، وذلك بمقر دار الثقافة الصحبي المسراطي.

و تابع والي الكاف، وليد كعبية، سير العمليات التي أشرفت عليها مصالح البريد والبنوك، شركة الخدمات الوطنية، الإقامات، الخطوط الجوية السعودية، الإدارة الجهوية للصحة، والإدارة الجهوية لاتصالات تونس، إلى جانب كافة المصالح المعنية.

كما شدد كعبية على ضرورة تقديم النصائح للحجيج وتسهيل جميع الإجراءات لضمان رحلة ميسرة و آمنة.

و في إطار تبسيط الخدمات للحجيج، تم تركيز مكتب إرشادات وتفعيل شبابيك موحدة للإجابة عن التساؤلات وتسهيل إتمام الإجراءات وفق الرزنامة التي أعدتها وزارة الشؤون الدينية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



