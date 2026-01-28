Français
ولاية نابل تحذّر من رياح قوية وتدعو المواطنين إلى توخّي الحذر

دعت هناء شوشاني، والية نابل، كافة المواطنين إلى توخّي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، وذلك تبعًا لتحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي المتعلقة بهبوب رياح قوية مساء اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026.

وأوصت الولاية بضرورة البقاء في الأماكن المغلقة وتفادي الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الابتعاد عن الأشجار والمنصات العالية وأعمدة الإنارة والكهرباء، إضافة إلى تثبيت الأشياء الخارجية والأجسام والمزهريات واللافتات المعرّضة للسقوط.

كما دعت الفلاحين والبحارة إلى اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ومعداتهم، وإبعادها عن الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم الإبحار، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مراكب الصيد.

وأكدت والية نابل على أهمية الالتزام بتوصيات المعهد الوطني للرصد الجوي، ومتابعة النشرات والتحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الجميع

