توزر تستحضر “حرب النجوم” بعد نصف قرن: تحضيرات لحدث ترويجي عالمي

تستعد ولاية توزر لتنظيم تظاهرة ترويجية خاصة بمناسبة مرور 50 سنة على تصوير مشاهد من الفيلم العالمي”حرب النجوم” بعدد من مواقعها الصحراوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز إشعاع الجهة كوجهة سياحية سينمائية مميزة.

وانطلقت التحضيرات بعقد جلسة عمل بمقر الولاية جمعت مختلف المتدخلين في القطاع السياحي والثقافي، لبحث سبل إنجاح هذا الحدث واستثماره في مزيد التعريف بالمخزون الطبيعي والسينمائي للمنطقة.

وأكد المندوب الجهوي للسياحة أن هذه المناسبة تمثل فرصة لدعم تموقع توزر ضمن مسارات السياحة البديلة، خاصة سياحة المواقع السينمائية، مشيرًا إلى انخراط الديوان الوطني التونسي للسياحة في الجهود الترويجية للوجهة التونسية عمومًا والجهة خصوصًا.

وفي هذا الإطار، ستحتضن توزر معرضًا فوتوغرافيًا يوثق كواليس تصوير الفيلم، يضم صورًا نادرة ذات قيمة فنية وتاريخية، بتنظيم من الديوان الوطني للسياحة وبالتعاون مع جامع الصور الفرنسي Christophe Hous، وذلك ابتداءً من 22 مارس بأحد الفضاءات السياحية بالمدينة.

المصدر: وات

