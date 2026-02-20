“حشيشة رمضان”: هل هي ظاهرة حقيقية في بداية الصيام أم مجرد مبالغة؟ وكيف نتعامل معها؟ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مع حلول الأيام الأولى من شهر رمضان، يلاحظ عدد من الصائمين شعورًا غير معتاد بالتوتر أو العصبية، وأحيانًا بنوبات غضب مفاجئة. فهل يتعلق الأمر بمجرد انطباع نفسي أم أن هناك أسبابًا بيولوجية حقيقية وراء ذلك؟

في تصريح لـتونس الرقمية، أوضحت خبيرة التغذية غالية عطواني أن هذه التغيرات طبيعية في بداية الصيام، حيث يتعرض الجسم لتحولات مفاجئة على مستوى النظام الغذائي ونمط الحياة.

وبيّنت أن التوقف المفاجئ عن استهلاك الكافيين أو السكر أو النيكوتين، إضافة إلى اضطراب ساعات النوم، قد يفاقم الإحساس بالتوتر ويؤثر في توازن الجهاز العصبي.

ولتفادي هذه الأعراض، نصحت الخبيرة بالتركيز على الأغذية الغنية بالمغنيسيوم، مثل الكاكاو والشوكولاتة الداكنة والمكسرات، لما لها من دور في التخفيف من التوتر. كما شددت على أهمية الأحماض الدهنية أوميغا-3 المتوفرة في الأسماك الزيتية وبذور الكتان والشيا، لدعم صحة الجهاز العصبي.

ودعت إلى التقليل من استهلاك القهوة والشاي خلال رمضان، واستبدالهما بمشروبات مهدئة كالشاي بالنعناع أو البابونج، مع الحرص على تنظيم ساعات النوم وممارسة نشاط بدني خفيف، كالمشي أو التمارين، للمساعدة على التحكم في الانفعالات.

وأكدت أن اعتماد هذه التوصيات يساهم في تجاوز الأيام الأولى من رمضان بهدوء أكبر.

