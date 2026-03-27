Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إليكم الجدول الزمني التلفزيوني المفصل للمباريات الرسمية الرئيسية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم السبت 28 مارس (بتوقيت تونس):

تونس – كأس تونس

1:30 مساءً وداد الحامة – الترجي الرياضي التونسي (الوطنية 1)

مباريات ودية

12:15 صباحًا الأرجنتين – موريتانيا (الرياضية، الفناتيز، beIN SPORTS)

1:00 مساءً ناميبيا – جزر القمر (DAZN الدولية، FIFA+، NBC TV)

3:00 مساءً سان مارينو – جزر فارو (beIN Sports HD 4)

3:00 مساءً كوريا الجنوبية – ساحل العاج (RTI La 3، NCI، TV Chosun)

5:00 مساءً السنغال – بيرو (RTS 1، fuboTV، FOX Deportes)

6:00 مساءً اسكتلندا – اليابان (beIN Sports HD 1)

6:00 مساءً المجر – سلوفينيا (قناة beIN Sports HD 1) 2)

8:30 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة – بلجيكا (تطبيق StarTimes)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



