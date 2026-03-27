Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم السبت ؟

إليكم الجدول الزمني التلفزيوني المفصل للمباريات الرسمية الرئيسية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم السبت 28 مارس (بتوقيت تونس):

تونس – كأس تونس
1:30 مساءً وداد الحامة – الترجي الرياضي التونسي (الوطنية 1)

مباريات ودية
12:15 صباحًا الأرجنتين – موريتانيا (الرياضية، الفناتيز، beIN SPORTS)
1:00 مساءً ناميبيا – جزر القمر (DAZN الدولية، FIFA+، NBC TV)
3:00 مساءً سان مارينو – جزر فارو (beIN Sports HD 4)
3:00 مساءً كوريا الجنوبية – ساحل العاج (RTI La 3، NCI، TV Chosun)
5:00 مساءً السنغال – بيرو (RTS 1، fuboTV، FOX Deportes)
6:00 مساءً اسكتلندا – اليابان (beIN Sports HD 1)
6:00 مساءً المجر – سلوفينيا (قناة beIN Sports HD 1) 2)
8:30 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة – بلجيكا (تطبيق StarTimes)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى