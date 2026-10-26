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حالة الطقس مساء الإثنين : سحب كثيفة آخر الليل بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس مساء اليوم الإثنين تتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة آخر الليل بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة.

الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

البحر عامة متموج وتتراوح الحرارة ليلا بين 11 و 16 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 17 و 22 درجة ببقية الجهات.

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