2.1 مليار دينار إنفاق التونسيين على السفر مع نهاية سبتمبر

تمثل نفقات السفر إلى الخارج لدى التونسيين المبالغ التي تُصرف بالعملة الأجنبية خلال الإقامات السياحية، والزيارات العائلية، ورحلات العلاج، والأسفار المهنية أو الدراسية.

وخلال سنة واحدة، ارتفعت نفقات السفر لدى التونسيين بنسبة 5,7%، لتنتقل من 2040 مليون دينار إلى نهاية سبتمبر 2024، إلى 2157,2 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2025، وذلك وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي.

ورغم هذا الارتفاع في إجمالي نفقات السفر، سجّلت المخصصات السياحية انخفاضًا سنويًا بنسبة 4,3%، لتستقر عند 1060,4 مليون دينار مع نهاية سبتمبر.

