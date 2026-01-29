Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

2025… سنة تاريخية للذهب: الطلب يتجاوز لأول مرة 5 آلاف طن

أعلن مجلس الذهب العالمي (World Gold Council)، هذا الخميس، أنّ إجمالي الطلب على الذهب في سنة 2025، بما في ذلك سوق التداول خارج المنصّات (OTC)، تجاوز للمرة الأولى 5 آلاف طن. وبالاقتران مع المسار القياسي لأسعار الذهب—حيث تم تسجيل 53 قمة تاريخية جديدة خلال العام—أفضت هذه الديناميكية إلى رفع القيمة الإجمالية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 555 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 45% على أساس سنوي.

وأضاف المجلس أنّ تسارع الاستثمارات كان المحرّك الرئيسي لنمو الطلب الإجمالي؛ إذ ارتفعت الحيازات العالمية لصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETF) بمقدار 801 طن—في ثاني أفضل أداء سنوي يتم تسجيله على الإطلاق—في حين تسارعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً.

وعلى امتداد السنة الماضية، شكّلت الدوافع المرتبطة بصفة الذهب كملاذ آمن وبالتنويع عوامل ثابتة غذّت اهتمام المستثمرين، إلى جانب عوامل أخرى نتجت مباشرة عن ارتفاع الأسعار.

كما أفاد مجلس الذهب العالمي بأن مشتريات البنوك المركزية، عند مستوى 863 طناً، جاءت ضمن الحدّ الأعلى لتوقعاته لسنة 2025؛ إذ لا تزال مرتفعة تاريخياً ومتنوعة جغرافياً، غير أنّ وتيرتها تباطأت مقارنة بالسنوات الأخيرة.

وكان تراجع أحجام الطلب على الحُلي متوقعاً بالكامل في ظل توالي الأرقام القياسية لأسعار الذهب. ومع ذلك، ظلّ المزاج العام تجاه الحُلي الذهبية إيجابياً للغاية، وهو ما تعكسه قيمة الطلب العالمي التي ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 172 مليار دولار أمريكي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

517
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

421
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
363
الأخبار

بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة
361
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
335
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
313
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي
312
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي
306
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
301
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)
299
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي التونسي يصدر منشورًا جديدًا ينظّم التزامات مكاتب الصرف في مكافحة غسل الأموال

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى