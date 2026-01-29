2025… سنة تاريخية للذهب: الطلب يتجاوز لأول مرة 5 آلاف طن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن مجلس الذهب العالمي (World Gold Council)، هذا الخميس، أنّ إجمالي الطلب على الذهب في سنة 2025، بما في ذلك سوق التداول خارج المنصّات (OTC)، تجاوز للمرة الأولى 5 آلاف طن. وبالاقتران مع المسار القياسي لأسعار الذهب—حيث تم تسجيل 53 قمة تاريخية جديدة خلال العام—أفضت هذه الديناميكية إلى رفع القيمة الإجمالية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 555 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 45% على أساس سنوي.

وأضاف المجلس أنّ تسارع الاستثمارات كان المحرّك الرئيسي لنمو الطلب الإجمالي؛ إذ ارتفعت الحيازات العالمية لصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETF) بمقدار 801 طن—في ثاني أفضل أداء سنوي يتم تسجيله على الإطلاق—في حين تسارعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً.

وعلى امتداد السنة الماضية، شكّلت الدوافع المرتبطة بصفة الذهب كملاذ آمن وبالتنويع عوامل ثابتة غذّت اهتمام المستثمرين، إلى جانب عوامل أخرى نتجت مباشرة عن ارتفاع الأسعار.

كما أفاد مجلس الذهب العالمي بأن مشتريات البنوك المركزية، عند مستوى 863 طناً، جاءت ضمن الحدّ الأعلى لتوقعاته لسنة 2025؛ إذ لا تزال مرتفعة تاريخياً ومتنوعة جغرافياً، غير أنّ وتيرتها تباطأت مقارنة بالسنوات الأخيرة.

وكان تراجع أحجام الطلب على الحُلي متوقعاً بالكامل في ظل توالي الأرقام القياسية لأسعار الذهب. ومع ذلك، ظلّ المزاج العام تجاه الحُلي الذهبية إيجابياً للغاية، وهو ما تعكسه قيمة الطلب العالمي التي ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 172 مليار دولار أمريكي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



