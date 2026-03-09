23 بطاقة حمراء في مباراة بالدوري البرازيلي !!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحولت مباراة نهائي بطولة مينيرو بين كروزيرو و أتلتيكو مينيرو فى الدوري البرازيلى إلى مشهد لا يُنسى من الفوضى و الدراما، بعدما انتهت بفوز كروزيرو 1-0، لكن الحدث الأبرز كان الشجار الجماعي في اللحظات الأخيرة.

سجل كايو جورجي هدف الفوز الوحيد فى الدقيقة 60 ، لكن المباراة أخذت منحى آخر قبل نهاية الوقت بدل الضائع بـ30 ثانية، عندما اصطدم جناح كروزيرو كريستيان بحارس أتلتيكو مينيرو إيفرسون أثناء متابعة كرة مرتدة، ما أشعل شرارة شجار سريع تحول إلى مواجهة جماعية شملت معظم لاعبي الفريقين.

و اضطر الحكم ماتيوس كاندانكان لإيقاف المباراة أكثر من 10 دقائق ، فيما تدخلت الشرطة العسكرية لتأمين أرض الملعب.

و على الرغم من أن المباراة انتهت دون طرد أي لاعب أثناء اللعب، جاءت الصدمة بعد صدور التقرير الرسمي، حيث أشهر الحكم 23 بطاقة حمراء مباشرة ضد جميع المشاركين في الشجار، في واحدة من أغرب و أشد لحظات الدوري البرازيلي خلال السنوات الأخيرة.

