Français
Anglais
العربية
الأخبار

23 بطاقة حمراء في مباراة بالدوري البرازيلي !!

23 بطاقة حمراء في مباراة بالدوري البرازيلي !!

تحولت مباراة نهائي بطولة مينيرو بين كروزيرو و أتلتيكو مينيرو فى الدوري البرازيلى إلى مشهد لا يُنسى من الفوضى و الدراما، بعدما انتهت بفوز كروزيرو 1-0، لكن الحدث الأبرز كان الشجار الجماعي في اللحظات الأخيرة.

سجل كايو جورجي هدف الفوز الوحيد فى الدقيقة 60 ، لكن المباراة أخذت منحى آخر قبل نهاية الوقت بدل الضائع بـ30 ثانية، عندما اصطدم جناح كروزيرو كريستيان بحارس أتلتيكو مينيرو إيفرسون أثناء متابعة كرة مرتدة، ما أشعل شرارة شجار سريع تحول إلى مواجهة جماعية شملت معظم لاعبي الفريقين.

و اضطر الحكم ماتيوس كاندانكان لإيقاف المباراة أكثر من 10 دقائق ، فيما تدخلت الشرطة العسكرية لتأمين أرض الملعب.

و على الرغم من أن المباراة انتهت دون طرد أي لاعب أثناء اللعب، جاءت الصدمة بعد صدور التقرير الرسمي، حيث أشهر الحكم 23 بطاقة حمراء مباشرة ضد جميع المشاركين في الشجار، في واحدة من أغرب و أشد لحظات الدوري البرازيلي خلال السنوات الأخيرة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

404
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

343
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً
335
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً
333
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
327
الأخبار

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل
318
اقتصاد وأعمال

الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي توح طرق تسوية وضعية الديون الجبائية للمطالبين بالأداء لسنة 2026
308
الأخبار

إصابات جراء سقوط صاروخ انشطاري إيراني في “تل أبيب”
307
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل : توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد
289
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد
283
أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى