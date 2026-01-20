Français
260 مليمتر من الأمطار في 48 ساعة.. نائب عن قرمبالية يكشف حقيقة الوضع ويُوجه نداءً عاجلًا (فيديو)

شهدت معتمدية قرمبالية من ولاية نابل تساقط كميات قياسية من الأمطار بلغت 260 مليمترًا خلال الـ48 ساعة الماضية، وفق ما أكده النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة قرمبالية، محمد علي فنيرة.

وفي تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أوضح فنيرة أن مصالح البلدية تدخلت طيلة الليلة الماضية، وما تزال تدخلاتها متواصلة إلى حدود الآن، مشيرًا إلى أن عددا من الأحياء أصبحت معزولة، كما غمرت المياه بعض المنازل، في ظل نسق هطول غير مسبوق وغير متوقع للأمطار.

وأضاف النائب أن السلطات المحلية والجهوية تسعى إلى تصريف المياه المتراكمة والتقليص من الأضرار، مؤكدًا في المقابل عدم تسجيل حالات جرف لمواطنين أو سيارات بفعل السيول.

وأشار فنيرة إلى أن عدة عائلات تعيش أوضاعًا حرجة في مختلف قرى المعتمدية، قائلاً: “نحن على تواصل مستمر مع لجنة مجابهة الكوارث بمعتمدية قرمبالية، ونتدخل لفائدة هذه العائلات كلما اقتضت الضرورة”.

نداء عاجل للسلطات وتحذير من نقص الإمكانيات

وفي هذا السياق، وجّه النائب نداءً عاجلًا إلى السلطات، معتبرًا أنه من غير المقبول أن تعتمد 6 معتمديات هي قرمبالية، بوعرقوب، تاكلسة، منزل بوزلفة، بن خلاد وسليمان، يناهز عدد سكانها نحو 400 ألف ساكن، على مركز حماية مدنية وحيد بإمكانيات محدودة.

وأضاف أن جنوب ولاية نابل يعاني من تهميش واضح، مشيرًا إلى وجود شاحنة واحدة فقط للتطهير تخدم المعتمديات الست، وهي في وضعية شبه معطلة، ما يعمّق من صعوبة التدخل في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

إشادة بالمجهودات ودعوة إلى الحذر

وفي ختام تصريحه، ثمّن فنيرة المجهودات التي تبذلها المصالح البلدية رغم ضعف الإمكانيات المادية والبشرية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتوصيات اللجان الجهوية والمحلية لمجابهة الكوارث، وتجنّب التنقلات غير الضرورية إلى حين تحسن الأوضاع الجوية.

 

 

