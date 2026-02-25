Français
263 خطة جديدة في البلديات: الداخلية تطلق مناظرة خارجية بالاختبارات

في خطوة تهدف إلى تدعيم الإطارات الإدارية على المستوى المحلي، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 263 متصرفًا لفائدة البلديات بمختلف ولايات الجمهورية.

وجاء القرار، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 فيفري 2026، في إطار سدّ الشغورات وتعزيز أداء المرفق البلدي عبر دعم السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بكفاءات جديدة.

ووفق المعطيات المنشورة، ينطلق قبول الترشحات يوم 10 مارس 2026 ويتواصل إلى غاية 10 أفريل 2026، على أن تُجرى الاختبارات الكتابية بداية من 11 ماي 2026.

وتُوجّه مطالب الترشح عبر البريد مضمون الوصول أو تُودع مباشرة لدى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (شؤون محلية) بشارع مدريد بالعاصمة.

المصدر: وات
